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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:5377

Мэра Путивля подловили на коррупционных нарушениях

Главу Путивльского городских совета признали виновным в совершении админнарушения, связанного с коррупцией.

Прокуратурой Сумской области совместно с Управлением защиты экономики в Сумской области выявлен факт совершения главой одного из городских советов Сумщины административного правонарушения, связанного с коррупцией.

Установлено, что указанный чиновник на второй сессии городского совета лично голосовал за выделение 70 тыс. грн на приобретение транспортного средства у предприятия, учредителями которого являются его жена и дочь. Кроме того, на заседании четвертой сессии он голосовал за принятие решения о личном премировании и оказании себе материальной помощи, чем нарушил требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Как сообщил начальник отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции прокуратуры области Андрей Байдак, по данному факту в январе 2017 года составлено 2 административных протокола и направлено в суд для рассмотрения по существу.

В настоящее время суд завершил рассмотрение административных протоколов и признал председателя одного из городских советов виновным по ч. 1, 2 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях. На указанное лицо наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 3 тыс. 400 грн, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Как стало известно «Данкору» речь идет о мэре Путивля Валерии Волкове.

Право Валерий Волков Коррупция Путивль
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