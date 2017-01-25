В Сумах четыре пожарки тушили дачу

Звонил случайный прохожий. На место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей. По прибытии пожарные установили, что горит крыша здания. Тушение осложнял нерасчищенный подъезд к очагу горения, в результате чего пришлось прокладывать рукавную линию длиной 50 м. Для бесперебойной подачи воды автоцистерны дозаправлялись от пожарного гидранта, находящегося на расстоянии 2 км от места возгорания.
В 23:48 пожарные локализовали пожар, в 1:28 - ликвидировали. Всего к тушению были привлечены 12 человек личного состава и 4 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В результате возгорания уничтожена кровля на площади 30 кв. м, вещи домашнего обихода. Пламенем повреждена кровля на площади 24 кв. м, перекрытие на площади 40 кв. м, стены на площади 30 кв. м.
Вероятной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Для предупреждения таких случаев неуклонно следуйте простым требований - следите за состоянием печей и своевременно очищайте их от сажи, ни в коем случае не разводите их легковоспламеняющимися жидкостями, Не составляйте вблизи горючие предметы и не оставляйте печи, которые топятся, без присмотра.
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