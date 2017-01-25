В Путивле полиция задержала квартирного вора

Работниками Путивльского отделения полиции был задержан 25-летний житель районного центра по подозрению в кражах. Установлено, что этот мужчина, в ночь на 6 февраля, сорвав навесной замок с двери, проник в нежилой дом местного жителя и похитил оттуда инструменты и электрический двигатель от холодильника.

Следующей ночью бездельник снова пошел на дело. На этот раз через окно проник в дом местной пенсионерки и попытался украсть из жилища телевизор. Однако вора заметили, и он был вынужден спасаться бегством. Но все же квартирника по «горячим следам» задержали полицейские и доставили в участок. В отношении злоумышленника открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи за кражу с проникновением в жилище, другое помещение или хранилище, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Полиция проверяет задержанного на причастность к другим подобным преступлениям на территории города и района, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.