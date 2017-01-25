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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:54146

В Путивле полиция задержала квартирного вора

Работники полиции города Путивль задержали местного жителя по подозрению в совершении краж из домов и квартир горожан. Правоохранители открыли уголовное производство и начали следствие.

Работниками Путивльского отделения полиции был задержан 25-летний житель районного центра по подозрению в кражах. Установлено, что этот мужчина, в ночь на 6 февраля, сорвав навесной замок с двери, проник в нежилой дом местного жителя и похитил оттуда инструменты и электрический двигатель от холодильника.

Следующей ночью бездельник снова пошел на дело. На этот раз через окно проник в дом местной пенсионерки и попытался украсть из жилища телевизор. Однако вора заметили, и он был вынужден спасаться бегством. Но все же квартирника по «горячим следам» задержали полицейские и доставили в участок. В отношении злоумышленника открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи за кражу с проникновением в жилище, другое помещение или хранилище, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Полиция проверяет задержанного на причастность к другим подобным преступлениям на территории города и района, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Путивль
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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