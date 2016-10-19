Полиция приглашает сумчан на обучение

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Сумской области. Чтобы узнать об условиях приема на обучение, все желающие горожане могут обратиться в подразделение кадрового обеспечения Сумского отдела полиции по адресу: ул. Первомайская, 21 или в управление кадрового обеспечения ГУНП в Сумской области по адресу: ул. Г. Конратьева, 23/1.
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