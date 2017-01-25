В Сумах муж избил жену и забрал у нее мобильные телефоны

7 февраля, около 14 часов, патрульные получили сообщение о помощи на улице Надъярная. На месте происшествия 26-летняя заявительница сообщила, что между ней и ее мужем, который находился в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора, в ходе которой он избил ее. После чего 35-летний мужчин забрал 2 ее мобильных телефона и ушел в неизвестном направлении. По полученным приметам полицейские начали его поиски.
Обследуя прилегающую территорию, инспекторы заметили мужчину, который отвечал ориентированию. Увидев стражей порядка, гражданин ускорил свой шаг, однако его догнали полицейские.
Общаясь с патрульными, он нервничал, но признался в содеянном. Во время поверхностной проверки у него обнаружили 2 мобильных телефона, принадлежащих заявительнице.
Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.