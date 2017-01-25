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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:20107

В Сумах муж избил жену и забрал у нее мобильные телефоны

Патрульные задержали мужчину, который избил свою жену и забрал у нее телефоны.

7 февраля, около 14 часов, патрульные получили сообщение о помощи на улице Надъярная. На месте происшествия 26-летняя заявительница сообщила, что между ней и ее мужем, который находился в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора, в ходе которой он избил ее. После чего 35-летний мужчин забрал 2 ее мобильных телефона и ушел в неизвестном направлении. По полученным приметам полицейские начали его поиски.

Обследуя прилегающую территорию, инспекторы заметили мужчину, который отвечал ориентированию. Увидев стражей порядка, гражданин ускорил свой шаг, однако его догнали полицейские.

Общаясь с патрульными, он нервничал, но признался в содеянном. Во время поверхностной проверки у него обнаружили 2 мобильных телефона, принадлежащих заявительнице.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Право
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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