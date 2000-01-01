Сумчанки отлично выступили на домашних биатлонных стартах

Представительницы Сумщины, как всегда, были на высоте на домашних соревнованиях.
Среди старших девушек (1998-99 г.р., 10 км) весь пьедестал почета был сумской:
1. Дарья Задко (Глухов) - (6) 39:31.4
2. Дарья Рябиченко (Сумы) - (5) 40:41.2
3. Елена Токарь (Сумы) - (7) 41:03,9
Средние девушки (2000-01 г.р., 7,5 км):
1. Дарья Чалик (Чернигов) - (4) 28:01,8
2. Наталья Губко (Глухов) - (3) 29:53.6
3. Анастасия Дидоренко - (4) 30:39.1
Младшие девушки (2002-04 г.р., 6 км)
1. Татьяна Продан (Глухов) - (5) 27:11,6
2. Алина Велигорская (Чернигов) - (7) 27:45.9
3. Алина Казбан (Сумы) - (4) 27:46.8