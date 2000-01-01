Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:25124

Сумчанки отлично выступили на домашних биатлонных стартах

8 февраля в Токарях прошли индивидуальные гонки среди девушек в рамках Всеукраинских соревнований по биатлону среди учащихся ДЮСШ.

Представительницы Сумщины, как всегда, были на высоте на домашних соревнованиях.

Среди старших девушек (1998-99 г.р., 10 км) весь пьедестал почета был сумской:

1. Дарья Задко (Глухов) - (6) 39:31.4

2. Дарья Рябиченко (Сумы) - (5) 40:41.2

3. Елена Токарь (Сумы) - (7) 41:03,9

Средние девушки (2000-01 г.р., 7,5 км):

1. Дарья Чалик (Чернигов) - (4) 28:01,8

2. Наталья Губко (Глухов) - (3) 29:53.6

3. Анастасия Дидоренко - (4) 30:39.1

Младшие девушки (2002-04 г.р., 6 км)

1. Татьяна Продан (Глухов) - (5) 27:11,6

2. Алина Велигорская (Чернигов) - (7) 27:45.9

3. Алина Казбан (Сумы) - (4) 27:46.8

Спорт Баитлон
view counter

Новости

Генпрокуратура подозревает Чмыря в силовом разгоне Евромайдана
Вчера 22:02
В Сумах начали разруливать ситуацию с межобластными перевозками
Сегодня 17:24
Украина стала пятой на чемпионате мира по биатлону
Сегодня 17:04
В Сумах управление гоструда месяц определяло причину взрыва на Лушпы, 52
Сегодня 16:38
В Сумах муж избил жену и забрал у нее мобильные телефоны
Сегодня 16:20
На Сумщине на месте пожара спасатели обнаружили обгоревший труп
Сегодня 16:12
В Сумах патрульные обнаружили харьковчанина, находящегося в розыске
Сегодня 16:06
На Сумщине, ремонтируя трактор, погиб тракторист
Сегодня 16:01
На Сумщине эксгумировали тела пациентов Ахтырской психбольницы
Сегодня 15:49
На Сумщине нашли полкило «травы» на чердаке
Сегодня 15:44
Полиция приглашает сумчан на обучение
Сегодня 15:40
Сумчанки отлично выступили на домашних биатлонных стартах
Сегодня 15:25
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.