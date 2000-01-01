Сумчанки отлично выступили на домашних биатлонных стартах 8 февраля в Токарях прошли индивидуальные гонки среди девушек в рамках Всеукраинских соревнований по биатлону среди учащихся ДЮСШ.

Представительницы Сумщины, как всегда, были на высоте на домашних соревнованиях. Среди старших девушек (1998-99 г.р., 10 км) весь пьедестал почета был сумской: 1. Дарья Задко (Глухов) - (6) 39:31.4 2. Дарья Рябиченко (Сумы) - (5) 40:41.2 3. Елена Токарь (Сумы) - (7) 41:03,9 Средние девушки (2000-01 г.р., 7,5 км): 1. Дарья Чалик (Чернигов) - (4) 28:01,8 2. Наталья Губко (Глухов) - (3) 29:53.6 3. Анастасия Дидоренко - (4) 30:39.1 Младшие девушки (2002-04 г.р., 6 км) 1. Татьяна Продан (Глухов) - (5) 27:11,6 2. Алина Велигорская (Чернигов) - (7) 27:45.9 3. Алина Казбан (Сумы) - (4) 27:46.8