На Сумщине 10-летняя дочь сдала отца-наркомана На Сумщине разоблачить 30-летнего мужчину в изготовлении и хранении наркотиков полицейским помогла его 10 летняя дочь.

Получив оперативную информацию, что 30-летний житель Конотопа может изготавливать по месту жительства наркотики, правоохранители не стали медлить и наведались к нему домой. В ходе проведения обыска информация полностью нашла свое подтверждение. В доме и гаражном помещения полицейские обнаружили и изъяли порошкообразное вещество внешне похожее на амфетамин, а также приспособления и ингредиенты необходимые для изготовления и употребления наркотиков, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что действительно изготавливал наркотики, однако лишь для собственного потребления, без цели сбыта. Необходимые ингредиенты покупал в магазине, а способ изготовления узнал из сети Интернет.

Также, запрещенное к обороту вещество полицейские нашли и по месту жительства его бывшей сожительницы. Наркотические средства, среди которых каннабис и амфетамин, обнаружили в рюкзаке, кухонном ящике и даже в детской игрушке его 10-летней дочери. Кстати, девочка активно помогала полицейским работе, рассказывая, где и в каком количестве ее отец хранил наркотическое зелье.

По словам женщины, изъятое вероятнее всего принадлежит ее бывшему, который накануне заходил, чтобы помочь по хозяйству. О том, что в доме хранились наркотики, она даже не догадывалась.

«Сегодня все изъятое уже направлено на экспертное исследование, а в отношении подозреваемого открыто уголовное производство по ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление и хранение наркотических средств, психотропных веществ без цели сбыта), - комментирует ситуацию начальник Конотопского отдела полиции Алексей Нештенко. – Также, мы не исключаем возможности того, что мужчина мог реализовывать амфетамин наркозависимым лицам, и сейчас, в рамках уголовного производства, проверяем эту версию».