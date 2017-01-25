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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:44105

На Сумщине нашли полкило «травы» на чердаке

На Сумщине полицейские разоблачили мужчину, который по месту жительства хранил полкилограмма наркотиков.

Когда полицейские получили оперативную информацию, что житель одного из сел района по месту жительства хранит каннабис, выехали с проверкой.

«Во время санкционированного обыска на чердаке его дома они нашли тщательно спрятанные в мешке высушенные растения конопли, несколько самодельных устройств для ее курения и уже измельченную коноплю, готовую к употреблению, - говорит Андрей Перелазний, начальник Липоводолинского отделения полиции. - Вес изъятого наркотика составляет полкилограмма. По ценам «черного» рынка, это 12 тысяч гривен».

Сам хозяин пояснил, что коноплю нашел на обочине дороги, неподалеку от своего хозяйства и продавать ее не планировал, хранил только для собственного курения. Однако полицейские не исключают, что он мог сбывать его наркозависимым лицам, поэтому проверяют эту информацию.

Изъятое направлено на экспертизу. В отношении подозреваемого следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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