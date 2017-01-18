На Сумщине эксгумировали тела пациентов Ахтырской психбольницы

Следователи хотят выяснить, от чего на самом деле умерли люди: семеро пациентов в декабре прошлого года и еще одна женщина в январе, сообщает ТСН.
Правоохранители предполагают, что это может быть связано с ненадлежащим исполнением обязанностей персоналом заведения.
Прокуратурой открытое уголовное производство по фактам пыток пациентов, ненадлежащего исполнения медиками своих обязанностей и хищения средств.
«Согласно свидетельств о смерти указанных лиц, их смерть наступила не в результате пневмонии и переохлаждения, а в результате других болезней, в частности, ишемической болезни сердца. Для того, чтобы выяснить истинную причину смерти указанных лиц, и была проведена эксгумация и назначена судебная экспертиза», - сообщил руководитель отдела прокуратуры Сумской области Александр Языков.
Напомним, скандал вокруг Ахтырской психиатрической больницы разгорелся в конце прошлого года, когда из-за порыва теплосети температура в палатах медучреждения снизилась до +9 градусов. Директор больницы, депутат Ахтырского горсовета Лилия Неофитная утверждала, что неоднократно обращалась за помощью в областное управление здравоохранения, но на проблему обратили внимание слишком поздно.
Прокуратура расценила холод в больнице на Сумщине как пытки пациентов. Из-за порыва трубы психиатрическая больница почти на неделю осталась без тепла. В холода семь пациентов заболели пневмонией. Чиновники пытались перевести больных в другие больницы, но местные медики сделать этого не дали.
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