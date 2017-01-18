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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:49203

На Сумщине эксгумировали тела пациентов Ахтырской психбольницы

Эксгумацию 8 тел умерших пациентов психиатрической больницы провели на Сумщине.

Следователи хотят выяснить, от чего на самом деле умерли люди: семеро пациентов в декабре прошлого года и еще одна женщина в январе, сообщает ТСН.

Правоохранители предполагают, что это может быть связано с ненадлежащим исполнением обязанностей персоналом заведения.

Прокуратурой открытое уголовное производство по фактам пыток пациентов, ненадлежащего исполнения медиками своих обязанностей и хищения средств.

«Согласно свидетельств о смерти указанных лиц, их смерть наступила не в результате пневмонии и переохлаждения, а в результате других болезней, в частности, ишемической болезни сердца. Для того, чтобы выяснить истинную причину смерти указанных лиц, и была проведена эксгумация и назначена судебная экспертиза», - сообщил руководитель отдела прокуратуры Сумской области Александр Языков.

Напомним, скандал вокруг Ахтырской психиатрической больницы разгорелся в конце прошлого года, когда из-за порыва теплосети температура в палатах медучреждения снизилась до +9 градусов. Директор больницы, депутат Ахтырского горсовета Лилия Неофитная утверждала, что неоднократно обращалась за помощью в областное управление здравоохранения, но на проблему обратили внимание слишком поздно.

Прокуратура расценила холод в больнице на Сумщине как пытки пациентов. Из-за порыва трубы психиатрическая больница почти на неделю осталась без тепла. В холода семь пациентов заболели пневмонией. Чиновники пытались перевести больных в другие больницы, но местные медики сделать этого не дали.

Право Ахтырская психбольница Эксгумация
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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