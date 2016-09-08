На Сумщине, ремонтируя трактор, погиб тракторист

Несчастный случай произошел 8 февраля в пгт Липовая Долина. В гараже одного из местных автотранспортных предприятий при ремонте трактора Т-150 погиб 31-летний тракторист, местный житель. Предварительно установлено, что молодого человека зажало передней частью трактора, от чего он скончался на месте происшествия.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии, назначен ряд экспертиз, продолжаются предварительные проверки, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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