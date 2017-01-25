В Сумах патрульные обнаружили харьковчанина, находящегося в розыске 7 февраля, около 21 часов, патрульные заметили подозрительного мужчину на улице Набережная реки Стрелки.

Во время общения житель Харькова заметно нервничал. По имеющимся базами полиции инспекторы установили, что 42-летний гражданин находится в розыске за совершение уголовного преступления предусмотренного ч. 1 и ч. 2 статьи 190 (завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием и мошенничество, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или такое, что нанесло значительный ущерб потерпевшему) УК.

Для выяснения всех обстоятельств патрульные доставили гражданина в Сумское отделение полиции.