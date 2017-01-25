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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:12145

На Сумщине на месте пожара спасатели обнаружили обгоревший труп

9 февраля в 9:01 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в жилом доме на окраине с. Коваленко Белопольского района.

Звонили местные жители. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула двадцатого Государственной пожарно-спасательной части.

Преодолев расстояние в 4 км за 8 минут пожарные прибыли на вызов и установили, что горит деревянная веранда и жилая комната дома. Тушение осложняли позднее обнаружение пожара и захламленность здания горючими предметами. Во время ликвидации возгорания на полу жилой комнаты было обнаружено тело хозяина дома, 1958 года, без признаков жизни.

В 9:16 пожар был локализован, а в 10:37 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

На месте чрезвычайного происшествия работала следственно-оперативная группа в составе работников районных подразделений Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Вероятной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Кстати, возгорание по данному адресу возникло не впервые. Однако на этот раз оно привело к трагедии.

Право Пожар Смерть на пожаре
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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