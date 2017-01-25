На Сумщине на месте пожара спасатели обнаружили обгоревший труп

Звонили местные жители. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула двадцатого Государственной пожарно-спасательной части.
Преодолев расстояние в 4 км за 8 минут пожарные прибыли на вызов и установили, что горит деревянная веранда и жилая комната дома. Тушение осложняли позднее обнаружение пожара и захламленность здания горючими предметами. Во время ликвидации возгорания на полу жилой комнаты было обнаружено тело хозяина дома, 1958 года, без признаков жизни.
В 9:16 пожар был локализован, а в 10:37 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
На месте чрезвычайного происшествия работала следственно-оперативная группа в составе работников районных подразделений Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Вероятной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Кстати, возгорание по данному адресу возникло не впервые. Однако на этот раз оно привело к трагедии.
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