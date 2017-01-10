В Сумах управление гоструда месяц определяло причину взрыва на Лушпы, 52 В очередной раз причиной взрыва в квартире многоэтажки стала эксплуатация газовых приборов не по назначению жителем дома.

Таков вывод комиссии Гоструда по результатам проведенного технического расследования аварии, произошедшей в начале текущего года по адресу: г. Сумы, пр. М.Лушпы, 52.

Напомним, что 9 января 2017 года около 8:50 покой сумчан нарушил взрыв в квартире многоэтажки.

Комиссией Управления Гоструда в Сумской области в ходе расследования технических причин аварии обнаружено не было, зато были уставлены организационные.

Также специалистами Гоструда обнаружено лицо, действия или бездействие которого привели к наступлению аварии. В частности, владельцем квартиры, в которой произошел взрыв, были нарушены требования Типовой инструкции по безопасному пользованию бытовыми газовыми приборами и аппаратами, а также Правил безопасности систем газоснабжения.

Материалы технического расследования переданы в органы внутренних дел для использования в расследовании уголовного производства по факту взрыва в жилом доме.

Управление Гоструда в Сумской области обращает внимание пользователей газа на их ответственность за техническое состояние и безопасное пользование газопроводами, газовыми приборами, дымовыми и вентиляционными каналами, установленные в жилых домах, сообщает пресс-служба ведомства.