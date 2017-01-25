Украина стала пятой на чемпионате мира по биатлону

В первой гонке – смешанной эстафете – наша команда в составе Елены Пидгрушной, студентки СумГУ Юлии Джимы, Сергея Семенова и Дмитрия Пидручного, отстав от победителей на 35,6 с, заняла пятое место. Чемпионами стали немцы, серебро взяли французы, отстав всего на 2,2 с. Еще в секунде позади оказались россияне. Четвертое место заняли итальянцы.
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