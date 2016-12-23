В Сумах начали разруливать ситуацию с межобластными перевозками

Во время заседания члены рабочей группы, в состав которой вошли представители Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, облгосадминистрации, перевозчиков, общественных организаций, контролирующих и правоохранительных органов, договорились о необходимости урегулирования организации и осуществления нерегулярных перевозок на межобластных маршрутах.
Облгосадминистрация взяла на себя обязательство подготовить и предоставить предложения в Мининфраструктуры и народным депутатам от Сумщины о внесении изменений в Закон Украины «Об автомобильном транспорте» в части упорядочения видов пассажирских перевозок.
Перевозчики, осуществляющие рейсы по межобластными автобусными маршрутами в режиме нерегулярных, в свою очередь, в кратчайшие сроки должны привести документацию, необходимую для организации деятельности в соответствие с требованиями действующего законодательства.
Кроме того, сейчас облгосадминистрацией готовится обращение в Государственную службу Украины по безопасности на наземном транспорте относительно невыполнения перевозчиками, которые имеют разрешение на обслуживание межобластных маршрутов, перевозок в соответствии с условиями конкурса и возможного аннулирования этих разрешений и проведения нового конкурса.
Напомним, на прошлой неделе произошли противостояния между перевозчиками и активистами из ООО «Східний корпус», который якобы помогали инспекторам Укртрансбезпеки проверять межобластные маршрутки.
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