В Сумах начали разруливать ситуацию с межобластными перевозками Рабочая группа по совершенствованию реализации мер государственного контроля за соблюдением требований действующего законодательства при осуществлении пассажирских перевозок на автобусных маршрутах общего пользования наработала первые совместные решения по урегулированию ситуации с нерегулярными перевозками на межобластных направлениях.

Во время заседания члены рабочей группы, в состав которой вошли представители Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, облгосадминистрации, перевозчиков, общественных организаций, контролирующих и правоохранительных органов, договорились о необходимости урегулирования организации и осуществления нерегулярных перевозок на межобластных маршрутах.

Облгосадминистрация взяла на себя обязательство подготовить и предоставить предложения в Мининфраструктуры и народным депутатам от Сумщины о внесении изменений в Закон Украины «Об автомобильном транспорте» в части упорядочения видов пассажирских перевозок.

Перевозчики, осуществляющие рейсы по межобластными автобусными маршрутами в режиме нерегулярных, в свою очередь, в кратчайшие сроки должны привести документацию, необходимую для организации деятельности в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Кроме того, сейчас облгосадминистрацией готовится обращение в Государственную службу Украины по безопасности на наземном транспорте относительно невыполнения перевозчиками, которые имеют разрешение на обслуживание межобластных маршрутов, перевозок в соответствии с условиями конкурса и возможного аннулирования этих разрешений и проведения нового конкурса.

Напомним, на прошлой неделе произошли противостояния между перевозчиками и активистами из ООО «Східний корпус», который якобы помогали инспекторам Укртрансбезпеки проверять межобластные маршрутки.