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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:00250

Сумские военнопленные времен второй мировой могут получить по 2,5 тысячи евро от Германии

Посольство Федеративной Республики Германии в Украине вербальной нотой проинформировало Министерство иностранных дел Украины о выплатах денежной помощи военнослужащим, находившимся в плену в годы Второй мировой войны.

Военнослужащие вооруженных сил, которые во время Второй мировой войны с 22 июня 1941 года по 8 мая 1945 находились в немецкой неволе как военнопленные, могут получить единовременную выплату в размере 2500 евро.

Немецкий Бундестаг 21 мая 2015 года принял решение о том, что бывшие советские военнопленные должны получить символическую денежную помощь как признание причиненной им несправедливости. На денежную помощь не существует законного требования, она не может быть выплачена третьим лицам или наследникам. Заявление о выплате может подать только потерпевший или уполномоченное им лицо. Подробности урегулированы Директивой, вступившей в силу 30 сентября 2015 года и была опубликована 14 октября 2015 года.

На Интернет-странице Федерального ведомства централизованных служб и нерешенных имущественных вопросов (BADV) размещен формуляр заявления на немецком, английском и русском языках и дальнейшая информация.

Заявления в письменном виде направляются в адрес указанного ведомства: BADV, DGZ Ring 12, D-13086 Berlin. Зарубежные представительства Германии по всему миру принимают упомянутые заявления и препровождают их дальше.

Срок придания заявлений заканчивается в этом году 30 сентября 2017 года, при этом речь идет о преклюзивном сроке, говорится в ноте.

Общество Военнопленные
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