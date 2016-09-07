Прифронтовому Красногоровскому техникуму предложили войти в структуру СНАУ Уже неоднократно сообщалось о помощи жителей Сум городу-побратиму Красногоровке, что в Донецкой области.

Прошлой весной ректорат СНАУ передал фронтовому городу саженцы деревьев и кустарников и всячески помогал местному аграрному техникуму.

Общаясь тогда с руководителями учебного заведения ректор СНАУ Владимир Ладыка узнал, что техникум, в котором получают образование 200 детей, тяжело переживет не только зимний отопительный сезон, но и учебный год. Поэтому руководитель сумского вуза предложил Красногоровскому техникуму войти в структуру СНАУ.

Владимир Ладыка отметил, что сумской аграрный вуз имеет возможности принять всех учащихся, предоставить им общежитие с прекрасными условиями проживания, организовать модульное дистанционное образование и помочь педагогическому коллективу в восстановлении учебного процесса.

Этот вопрос обсуждался и во время пребывания на лечении в Сумах руководителя военно-гражданской администрации Красногоровки Олега Ливанчука. В Министерство образования и науки пообещали обратиться с письмом руководители области Николай Клочко и Владимир Токарь, сообщает Сайт городов Курахово и Марьинки.