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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:57227

Прифронтовому Красногоровскому техникуму предложили войти в структуру СНАУ

Уже неоднократно сообщалось о помощи жителей Сум городу-побратиму Красногоровке, что в Донецкой области.

Прошлой весной ректорат СНАУ передал фронтовому городу саженцы деревьев и кустарников и всячески помогал местному аграрному техникуму.

Общаясь тогда с руководителями учебного заведения ректор СНАУ Владимир Ладыка узнал, что техникум, в котором получают образование 200 детей, тяжело переживет не только зимний отопительный сезон, но и учебный год. Поэтому руководитель сумского вуза предложил Красногоровскому техникуму войти в структуру СНАУ.

Владимир Ладыка отметил, что сумской аграрный вуз имеет возможности принять всех учащихся, предоставить им общежитие с прекрасными условиями проживания, организовать модульное дистанционное образование и помочь педагогическому коллективу в восстановлении учебного процесса.

Этот вопрос обсуждался и во время пребывания на лечении в Сумах руководителя военно-гражданской администрации Красногоровки Олега Ливанчука. В Министерство образования и науки пообещали обратиться с письмом руководители области Николай Клочко и Владимир Токарь, сообщает Сайт городов Курахово и Марьинки.

Общество Красногоровка СНАУ
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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