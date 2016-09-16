На Сумщине налоговая милиция накрыла нелегальных нефтехимиков

Установлено, что должностные лица одного из предприятий организовали на территории Ахтырского района незаконное производство подакцизной продукции - горюче-смазочных материалов. Производство было масштабное. Однако, акцизный налог никто не платил. Должностные лица не предоставили ни одного документа разрешительного характера на изготовление и использование опасных химических веществ, а также документов по вопросам экологической безопасности производственного комплекса.
На основании постановлений суда проведены обыски на территории нелегального завода, в результате которых обнаружено и изъято более 53 тысяч литров углеводородного сырья, 41 000 литров бензина, а также 15 500 литров дизельного топлива. Кроме того, оборудование нефтеперерабатывающего завода, которое использовалось для незаконной деятельности, также изъято.
Общая стоимость изъятого составляет около 26,3 миллиона гривен, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.
Прокуратурой Сумской области в рамках уголовного производства проводится обыск в здании Управления ГФС в области....
Сегодняшний обыск в здании ГУ ГФС в Сумской области проводится по санкции Заречного суда в рамках уголовного производства, открытого по...
Сейчас на Ильинской, 13 в помещениях главного управления государственной фискальной службы в Сумской области проводятся обыски....
В течение января-сентября текущего года услугами аккредитованного центра сертификации ключей, который действует при ГФС на Сумщине, воспользовались 4718 человек....
Налоговая милиция разоблачила схему хищения государственных средств в лесной отрасли на 3 млн гривен....