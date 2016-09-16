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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:424

На Сумщине налоговая милиция накрыла нелегальных нефтехимиков

В ходе операции «Акциз-2017» оперативными работниками налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области совместно с сотрудниками Национальной полиции под процессуальным руководством Ахтырской прокуратуры Сумской области прекратили нелегальное производство горюче-смазочных материалов.

Установлено, что должностные лица одного из предприятий организовали на территории Ахтырского района незаконное производство подакцизной продукции - горюче-смазочных материалов. Производство было масштабное. Однако, акцизный налог никто не платил. Должностные лица не предоставили ни одного документа разрешительного характера на изготовление и использование опасных химических веществ, а также документов по вопросам экологической безопасности производственного комплекса.

На основании постановлений суда проведены обыски на территории нелегального завода, в результате которых обнаружено и изъято более 53 тысяч литров углеводородного сырья, 41 000 литров бензина, а также 15 500 литров дизельного топлива. Кроме того, оборудование нефтеперерабатывающего завода, которое использовалось для незаконной деятельности, также изъято.

Общая стоимость изъятого составляет около 26,3 миллиона гривен, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.

Право ГУ ГФС в Сумской области Нелегальный бизнес
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