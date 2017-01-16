В Сумах перечислили государственную соцпомощь

Об этом сообщают в департаменте социальной защиты населения. Государственная социальная помощь была перечислена семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам, временная государственная помощь - детям и пособия по уходу за инвалидами I или II группы вследствие психического расстройства за февраль 2017 года.
Средства можно получить в учреждениях банков с 9 февраля.
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