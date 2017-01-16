В Сумах перечислили государственную соцпомощь 8 февраля в Сумах было перечислено государственную социальную помощь семьям с детьми.

Об этом сообщают в департаменте социальной защиты населения. Государственная социальная помощь была перечислена семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам, временная государственная помощь - детям и пособия по уходу за инвалидами I или II группы вследствие психического расстройства за февраль 2017 года.

Средства можно получить в учреждениях банков с 9 февраля.