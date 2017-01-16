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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:51248

В Сумах перечислили государственную соцпомощь

8 февраля в Сумах было перечислено государственную социальную помощь семьям с детьми.

Об этом сообщают в департаменте социальной защиты населения. Государственная социальная помощь была перечислена семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам, временная государственная помощь - детям и пособия по уходу за инвалидами I или II группы вследствие психического расстройства за февраль 2017 года.

Средства можно получить в учреждениях банков с 9 февраля.

Общество Соцпомощь
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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