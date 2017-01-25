Кто в Сумах не будет платить налог на прибыл в течение 5 лет? В Украине объявили налоговые каникулы плательщикам налога на прибыль.

Согласно законодательным нововведениям 2017 года, на период до 31 декабря 2021 года применяется нулевая ставка налога на прибыль для плательщиков упомянутого налога. Но воспользоваться предоставленной возможностью смогут не все предприятия…

В Государственной налоговой инспекции в г. Сумы информируют, что «налоговые каникулы» возможны лишь тем предприятиям, которые соответствуют критериям:

а) если образованы в установленном законом порядке после 1 января 2017 года;

б) действующие предприятия, у которых в течение трех последовательных предыдущих лет ежегодный объем доходов задекларирован в сумме, не превышающей трех миллионов гривен, а среднесписочная численность работников в течение этого периода составляла от 5 до 20 человек;

в) были зарегистрированы плательщиками единого налога в законодательно установленном порядке в период до 1 января 2017 года и у которых за последний календарный год объем выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг) составлял до трех миллионов гривен и среднесписочная численность работников составляла от 5 до 50 человек.

Следует отметить, что согласно законодательной норме, если хотя бы один из показателей не соответствует вышеуказанным критериям, то такие налогоплательщики обязаны обложить налогом прибыль, полученную в таком отчетном периоде, по ставке согласно п. 136.1 ст. 136 Налогового кодекса Украины.