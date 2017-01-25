Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:14332

Кто в Сумах не будет платить налог на прибыл в течение 5 лет?

В Украине объявили налоговые каникулы плательщикам налога на прибыль.

Согласно законодательным нововведениям 2017 года, на период до 31 декабря 2021 года применяется нулевая ставка налога на прибыль для плательщиков упомянутого налога. Но воспользоваться предоставленной возможностью смогут не все предприятия…

В Государственной налоговой инспекции в г. Сумы информируют, что «налоговые каникулы» возможны лишь тем предприятиям, которые соответствуют критериям:

а) если образованы в установленном законом порядке после 1 января 2017 года;

б) действующие предприятия, у которых в течение трех последовательных предыдущих лет ежегодный объем доходов задекларирован в сумме, не превышающей трех миллионов гривен, а среднесписочная численность работников в течение этого периода составляла от 5 до 20 человек;

в) были зарегистрированы плательщиками единого налога в законодательно установленном порядке в период до 1 января 2017 года и у которых за последний календарный год объем выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг) составлял до трех миллионов гривен и среднесписочная численность работников составляла от 5 до 50 человек.

Следует отметить, что согласно законодательной норме, если хотя бы один из показателей не соответствует вышеуказанным критериям, то такие налогоплательщики обязаны обложить налогом прибыль, полученную в таком отчетном периоде, по ставке согласно п. 136.1 ст. 136 Налогового кодекса Украины.

Общество Налоги Налоговые каникулы
view counter

По тематике

07.02.2017 15:13

За январь сумчане уплатили в бюджет четверть миллиарда

В течение января 2017 года налогоплательщики, которые обслуживаются в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, перечислили в Сводный бюджет 258,9...

02.02.2017 11:21

Алкогольно-табачные лицензии обошлись сумчанам в 7 миллионов

В прошлом году предприниматели, состоящие на учете в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, уплатили в за лицензии на право...

01.02.2017 13:00

В Сумах снизили ставки налога на недвижимое имущество

Сумской городской совет принял решение от 25.01.17 № 1728-МР «О внесении изменений в решение Сумского городского совета от 29 июня...

31.01.2017 09:39

Информация для сумчан: за невыплату «минималки» - штраф 320000 гривен

С начала года для юридических и физических лиц - предпринимателей, которые используют наемный труд, предусмотрены новые штрафы за нарушение трудового...

31.01.2017 08:08

Сумщина занимает 4-ое место по темпам роста поступлений НДФЛ

В течение 2016 года в местные бюджеты поступило 2 миллиарда гривен НДФЛ, что на 713,4 млн гривен больше по сравнению...

Новости

Генпрокуратура подозревает Чмыря в силовом разгоне Евромайдана
08.02.2017 22:02
Сумскому "Укртелекому" кинули "тридцать серебренников"
Сегодня 12:21
Сумские морозы сократили дистанции биатлонных соревнований
Сегодня 12:18
Сумские пограничники нашли на границе санки с детской одеждой
Сегодня 11:49
На Сумщине чиновник из исполнительной службы попался на взятке
Сегодня 11:34
В Сумах школьники ходят на уроки пьяными
Сегодня 11:22
На Сумщине спасатели рассказывали прохожим, как вести себя в морозы
Сегодня 11:00
Молдованин нелегально вез из России компьютерное оборудование
Сегодня 10:48
От переохлаждения в Ромнах погиб человек
Сегодня 10:25
Кто в Сумах не будет платить налог на прибыл в течение 5 лет?
Сегодня 10:14
В Сумах перечислили государственную соцпомощь
Сегодня 09:51
Прифронтовому Красногоровскому техникуму предложили войти в структуру СНАУ
Сегодня 08:57
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.