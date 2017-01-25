Кто в Сумах не будет платить налог на прибыл в течение 5 лет?

Согласно законодательным нововведениям 2017 года, на период до 31 декабря 2021 года применяется нулевая ставка налога на прибыль для плательщиков упомянутого налога. Но воспользоваться предоставленной возможностью смогут не все предприятия…
В Государственной налоговой инспекции в г. Сумы информируют, что «налоговые каникулы» возможны лишь тем предприятиям, которые соответствуют критериям:
а) если образованы в установленном законом порядке после 1 января 2017 года;
б) действующие предприятия, у которых в течение трех последовательных предыдущих лет ежегодный объем доходов задекларирован в сумме, не превышающей трех миллионов гривен, а среднесписочная численность работников в течение этого периода составляла от 5 до 20 человек;
в) были зарегистрированы плательщиками единого налога в законодательно установленном порядке в период до 1 января 2017 года и у которых за последний календарный год объем выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг) составлял до трех миллионов гривен и среднесписочная численность работников составляла от 5 до 50 человек.
Следует отметить, что согласно законодательной норме, если хотя бы один из показателей не соответствует вышеуказанным критериям, то такие налогоплательщики обязаны обложить налогом прибыль, полученную в таком отчетном периоде, по ставке согласно п. 136.1 ст. 136 Налогового кодекса Украины.
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