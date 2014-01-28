От переохлаждения в Ромнах погиб человек Тело 58-летнего мужчины нашли местные жители на одной из улиц города.

9 февраля утром в Ромнах вблизи жилого дома местные жители увидели тело мужчины. Прибывшие на место происшествия, выяснили, что он мертв. Его забрали в морг. Погибшим оказался 58-летний житель города Ромны. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Предварительная причина смерти - общее переохлаждение, сообщают в пресс-службе ГСЧС Украины в Сумской области.