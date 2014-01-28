От переохлаждения в Ромнах погиб человек

9 февраля утром в Ромнах вблизи жилого дома местные жители увидели тело мужчины. Прибывшие на место происшествия, выяснили, что он мертв. Его забрали в морг.
Погибшим оказался 58-летний житель города Ромны. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Предварительная причина смерти - общее переохлаждение, сообщают в пресс-службе ГСЧС Украины в Сумской области.
По информации отдела «Служба 0-80», в жилом секторе за субботу-воскресенье возникло 33 порыва на водопроводе холодной воды, 34 - горячей... 1
30-31 января в связи с низкой температурой воздуха горуправление образования и науки приостановило занятия для учеников 1-4-х классов....
26 января в г. Сумы умер от переохлаждения 53-летний мужчина, злоупотреблявшего алкоголем....
Сессия городского совета, которая должна была состояться сегодня, 28 января, перенесена....
27 января решение временно приостановить учебный процесс для начальной школы было принято в Конотопском, Лебединском, Середина-Будском районах и городах Шостка,...