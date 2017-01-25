На Сумщине спасатели рассказывали прохожим, как вести себя в морозы

Пренебрегая этим, люди могут нанести здоровью значительный ущерб. Поэтому спасатели проводят информационно-разъяснительную работу для уменьшения и предотвращения травм.
Так, 9 февраля, в пгт Великая Писаревка работники 13-й Государственной пожарно-спасательной части на улицах населенного пункта оказывали местному населению рекомендации по предотвращению случаев переохлаждения, и рассказали о домедицинской помощи при обморожении. Также напомнили правила безопасности в быту, и при использовании печного отопления и электроприборов.
Для лучшего усвоения данной информации жителям поселка раздали тематические памятки.
Спасатели надеются, что граждане сделают выводы из проведенных бесед и будут более осторожными, что поможет избежать им опасностей.
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