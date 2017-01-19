Сумские пограничники нашли на границе санки с детской одеждой 9 февраля во время патрулирования недалеко от населенного пункта Поповка Великописаревского района пограничники отдела «Великая Писаревка», в непосредственной близости от границы, обнаружили санки с коробкой.

В ней находились трикотажные детские изделия в ассортименте. Владельца рядом не оказалось. Товар установленным порядком будет передан работникам фискальной службы, сообщает госпограслужба.