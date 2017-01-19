Сумские пограничники нашли на границе санки с детской одеждой

В ней находились трикотажные детские изделия в ассортименте. Владельца рядом не оказалось. Товар установленным порядком будет передан работникам фискальной службы, сообщает госпограслужба.
Сегодня, 10 февраля, в железнодорожном пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили скрытые товары народного потребления...
5 февраля в Середина-Будском районе пограничники отдела «Середина-Буда» Сумского отряда за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины задержали гражданина Украины....
Перемещение через границу большого количества скрытой мясной продукции не допустили 6 февраля в пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда совместно...
Украинца, которые пытался незаконно пересечь российско-украинскую границу, задержали пограничники на Сумщине....
18 января в пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда сообщением «Кишинев - Москва» пограничники совместно с работниками таможни пресекли...