В Сумах школьники ходят на уроки пьяными Патрульные обнаружили 2 учеников, которые пришли на занятия в нетрезвом состоянии.

Если 16-летний парень будет самостоятельно нести ответственность, то за его 15-летнего приятеля будут отвечать родители.

8 февраля, около 12 часов, патрульные получили сообщение о 2 учениках, которые, находясь на занятиях, странно ведут себя и, вероятно, имеют признаки алкогольного опьянения.

После приезда инспекторы действительно зафиксировали 2 парней, которые имели признаки алкогольного опьянения. В портфеле одного из них находилась полупустая бутылка коньяка.

Инспекторы и руководство заведения вызвали родителей 15- и 16-летних юношей.

В медицинском учреждении у каждого из них зафиксировали 0,6 промилле алкоголя.

Патрульные составили на 16-летнего парня админпротокол по статье 178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) и составили админматериалы на родителей 15-летнего юношу по ч. 3 статьи 184 (совершение несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет правонарушения, ответственность за которое предусмотрена КоАП) КоАП.