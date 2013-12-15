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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:22204

В Сумах школьники ходят на уроки пьяными

Патрульные обнаружили 2 учеников, которые пришли на занятия в нетрезвом состоянии.

Если 16-летний парень будет самостоятельно нести ответственность, то за его 15-летнего приятеля будут отвечать родители.

8 февраля, около 12 часов, патрульные получили сообщение о 2 учениках, которые, находясь на занятиях, странно ведут себя и, вероятно, имеют признаки алкогольного опьянения.

После приезда инспекторы действительно зафиксировали 2 парней, которые имели признаки алкогольного опьянения. В портфеле одного из них находилась полупустая бутылка коньяка.

Инспекторы и руководство заведения вызвали родителей 15- и 16-летних юношей.

В медицинском учреждении у каждого из них зафиксировали 0,6 промилле алкоголя.

Патрульные составили на 16-летнего парня админпротокол по статье 178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) и составили админматериалы на родителей 15-летнего юношу по ч. 3 статьи 184 (совершение несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет правонарушения, ответственность за которое предусмотрена КоАП) КоАП.

Право Нетрезвое состояние
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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