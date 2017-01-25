На Сумщине чиновник из исполнительной службы попался на взятке

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на спикера Департамента защиты экономики Национальной полиции Наталью Калиновскую.
По ее словам, злоумышленник требовал и получил от местного жителя 500 долларов США за решение вопроса о снятии с транспортного средства ареста. Чиновник был задержан при получении всей суммы взятки.
В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки) УК Украины.
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