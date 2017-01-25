На Сумщине чиновник из исполнительной службы попался на взятке В Сумской области при получении взятки задержан начальник одного из местных отделов Государственной исполнительной службы.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на спикера Департамента защиты экономики Национальной полиции Наталью Калиновскую.

По ее словам, злоумышленник требовал и получил от местного жителя 500 долларов США за решение вопроса о снятии с транспортного средства ареста. Чиновник был задержан при получении всей суммы взятки.

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки) УК Украины.