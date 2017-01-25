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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:3822

Житель Сумщины нашел обрез на обочине дороги

Житель Липоводолинского района сдал в полицию найденное оружие.

В Липоводолинское отделение полиции обратился 50-летний мужчина, который рассказал о найденном им оружии, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

По его словам, на обочине дороги он увидел пакет зеленого цвета. Ему стало интересно, что находится внутри упаковки. Когда открыл «находку», то увидел предмет, очень похожий на самодельный обрез с деревянной ручкой.

Осознавая, какую опасность представляет оставленная на произвол судьбы такая вещь, мужчина забрал пакет домой, и при первой же возможности обратился к местным правоохранителям за советом, как лучше действовать в этой ситуации, чтобы освободиться от ответственности за незаконное хранение оружия. Обрез у мужчины стажи порядке изъяли и направили на экспертное исследование.

«Дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием), направлено в суд с одновременным ходатайством об освобождении гражданина от уголовной ответственности, так как оружие было сдано добровольно, - говорит начальник Липоводолинского отделения полиции Андрей Перелазный. - Работники полиции еще раз предупреждают граждан не задерживаться со сдачей незаконно хранимого оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, и помнить, что добровольная выдача таких вещей освобождает человека от уголовной ответственности».

Право Оружие
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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