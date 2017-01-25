На Сумщине гости увели у пьяного хозяина коня Работники полиции Липоводолинского района не только нашли и вернули селянину его похищенного коня, но и вынуждены были провести с мужчиной профилактическую работу, чтобы тот лучше заботился о своем хозяйстве.

Работники Липоводолинского отделения полиции получили оперативную информацию о возможной краже лошади в одном из сел района.

Чтобы проверить сообщение, розыскники Липоводолинского отделения полиции выехали на место, где было найдено животное. И были удивлены увиденным, поскольку конь, о котором шла речь, был им хорошо известен.

Оказалось, что животное было похищено не впервые - в прошлый раз его украли еще летом прошлого года. Посему оперативники, которым было известно, кто хозяин животного, сразу разыскали мужчину и опросили.

В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что владелец скотины накануне кражи несколько часов распивал спиртное со своими знакомыми. Находясь в полубессознательном от опьянения состоянии, он впустил в свой дом незнакомцев, попросившихся погреться, и застолье продолжилось в уже другой компании.

Утром, придя в себя, мужчина вспомнил, что не покормил коня. Придя в сарай, увидел, что животного на месте нет. Но и тогда он не заподозрил ничего плохого, ибо подумал, что гнедого кто-то из односельчан взял попользоваться, и еще не вернул.

«Поэтому о том, что лошадь похитили и вывезли в другой район его «гости», мужчине сообщили работники полиции. - Комментирует событие начальник Липоводолинского отделения полиции Андрей Перелазний. - Правоохранители не только вернули беспечному владельцу его скотину. Нашим работникам пришлось объяснять потерпевшему, что ему следует лучше ухаживать за хозяйством: кормить животное постоянно, а не время от времени, и замыкать сарай на надежный замок. А еще - не злоупотреблять спиртным и не рассказывать посторонними лицами о своих достатках».

По факту кражи открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Работники полиции выясняют личности злоумышленников и их местонахождение. И предостерегают граждан от легкомыслия и необдуманности в своих поступках. Ведь о надежном хранении собственного имущества должен беспокоиться в первую очередь сам владелец, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.