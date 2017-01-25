В Конотопе поймали любителя чужого золота

В дежурную часть Конотопского отдела полиции с заявлением о краже обратилась 50-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что из ее дома пропала пара золотых сережек. По словам потерпевшей, к краже может быть причастен ее знакомый, который накануне у нее гостил.
В ходе проведения проверки, предположения заявительницы полностью нашли свое подтверждение. К краже действительно «приложил руку» ее 39-летний приятель. Мужчина сразу признался в содеянном и пояснил, что на преступление пошел ради денег. Пока был у потерпевшей, увидел, как она сняла с себя серьги и положила их на полочку. Воспользовавшись её непродолжительным отсутствием, мужчина забрал изделия из золота, а когда та вернулась – продолжили застолье. Похищенную вещь в тот же день сдал в ломбард за 1 200 гривен, а «заработанные» деньги потратил на развлечения.
В настоящее время следователями полиции в отношении подозреваемого открыли уголовное производство по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). Любителю чужих украшений может грозить очередной срок лишения свободы сроком до трех лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
8 февраля, около 14 часов, патрульные получили сообщение о краже на улице 3-я Заводская....
Работники полиции Липоводолинского района не только нашли и вернули селянину его похищенного коня, но и вынуждены были провести с мужчиной...
Работники полиции города Путивль задержали местного жителя по подозрению в совершении краж из домов и квартир горожан. Правоохранители открыли уголовное...
Состояние алкогольного опьянения и открытое авто побудило сумчанина совершить кражу....
Фактически без медицинской помощи оставил жителей одного из сел района 28-летний житель Ахтырки. Ранее судимый мужчина обокрал фельдшерско-акушерский пункт, вынеся...