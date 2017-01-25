В Конотопе поймали любителя чужого золота По подозрению в совершении кражи сотрудники полиции открыли уголовное производство в отношении ранее судимого 39-летнего жителя Конотопа. Соблазнился мужчина на золотые серьги своей знакомой, которые потерпевшая оставила без присмотра.

В дежурную часть Конотопского отдела полиции с заявлением о краже обратилась 50-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что из ее дома пропала пара золотых сережек. По словам потерпевшей, к краже может быть причастен ее знакомый, который накануне у нее гостил.

В ходе проведения проверки, предположения заявительницы полностью нашли свое подтверждение. К краже действительно «приложил руку» ее 39-летний приятель. Мужчина сразу признался в содеянном и пояснил, что на преступление пошел ради денег. Пока был у потерпевшей, увидел, как она сняла с себя серьги и положила их на полочку. Воспользовавшись её непродолжительным отсутствием, мужчина забрал изделия из золота, а когда та вернулась – продолжили застолье. Похищенную вещь в тот же день сдал в ломбард за 1 200 гривен, а «заработанные» деньги потратил на развлечения.

В настоящее время следователями полиции в отношении подозреваемого открыли уголовное производство по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). Любителю чужих украшений может грозить очередной срок лишения свободы сроком до трех лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.