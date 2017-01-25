Сумские морозы сократили дистанции биатлонных соревнований 9 февраля в Токарях прошли спринтерские гонки среди юношей в рамках Всеукраинского турнира по биатлону среди ДЮСШ.

Из-за мороза дистанции пришлось сократить, так что вместо индивидуальных гонок юным биатлонистам предложили пробежать спринты. В отличие от девушек, представители Сумщины на этот раз были менее успешными, но, все же, без медалей не остались, пишет sportclub.sumy.ua.

Старшие юноши (1998-1999 г.р, 7,5 км):

1. Юрий Сытник (Харьков) – (2) 21:12,0

2. Олег Патласов (Львов) – (3) 22:08,1

3. Василий Копытко (Львов) – (6) 23:17,9

…

5. Николай Василенко (Сумы) – (4) 23:27,9

Средние юноши (2000-2001 г.р., 6 км):

1. Арсен Бочок (Чернигов) – (3) 17: 54,5

2. Дмитрий Грущак (Сумы) – (3) 18:18,6

3. Владимир Кошман (Сумы) – (4) 18:20,2

Младшие юноши (2002-2004 г.р., 5 км):

1. Сергей Кришталь (Киев) – (4) 14:06,2

2. Марк Козак (Чернигов) – (5) 14:25,7

3. Степан Кинаш (Харьков) – (7) 15:08,4

…

5. Владислав Щерба (Глухов) – (6) 16:09,7