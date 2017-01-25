Сумские морозы сократили дистанции биатлонных соревнований

Из-за мороза дистанции пришлось сократить, так что вместо индивидуальных гонок юным биатлонистам предложили пробежать спринты. В отличие от девушек, представители Сумщины на этот раз были менее успешными, но, все же, без медалей не остались, пишет sportclub.sumy.ua.
Старшие юноши (1998-1999 г.р, 7,5 км):
1. Юрий Сытник (Харьков) – (2) 21:12,0
2. Олег Патласов (Львов) – (3) 22:08,1
3. Василий Копытко (Львов) – (6) 23:17,9
…
5. Николай Василенко (Сумы) – (4) 23:27,9
Средние юноши (2000-2001 г.р., 6 км):
1. Арсен Бочок (Чернигов) – (3) 17: 54,5
2. Дмитрий Грущак (Сумы) – (3) 18:18,6
3. Владимир Кошман (Сумы) – (4) 18:20,2
Младшие юноши (2002-2004 г.р., 5 км):
1. Сергей Кришталь (Киев) – (4) 14:06,2
2. Марк Козак (Чернигов) – (5) 14:25,7
3. Степан Кинаш (Харьков) – (7) 15:08,4
…
5. Владислав Щерба (Глухов) – (6) 16:09,7
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