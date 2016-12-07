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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:0022

Сумские машиностроители будут работать на китайскую АЭС

ПАО «Сумское НПО» подписало ряд договоров на производство деталей и приспособлений к центробежным насосам АЦНА 25-180, эксплуатирующихся на атомной электростанции «Чашма» (Китай).

Сумское НПО не первый раз сотрудничает с АЭС «Чашма», куда в предыдущие годы отгружено немало насосного оборудования типа АЦНА 25-180, ЦНА 50-90, ЦНА 50-90-1. Сейчас же, готовясь к проведению плановых регламентных работ на энергоблоках №2, 3, 4, китайские партнеры опять же предпочли СНПО, заказав целый спектр деталей и приспособлений к центробежным насосам АЦНА 25-180. Речь идет о более чем 60 позициях. Отправить их заказчику необходимо будет уже в ближайшие месяцы.

Как отмечает ведущий менеджер УПр Валерий Фролов, сейчас прорабатывается вопрос о заключении еще одной сделки на отдельные составляющие для АЭС «Чашма». Главной предпосылкой для подписания станет качественное выполнение выше взятых контрактных обязательств.

Экономика СМНПО
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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