Сумские машиностроители будут работать на китайскую АЭС ПАО «Сумское НПО» подписало ряд договоров на производство деталей и приспособлений к центробежным насосам АЦНА 25-180, эксплуатирующихся на атомной электростанции «Чашма» (Китай).

Сумское НПО не первый раз сотрудничает с АЭС «Чашма», куда в предыдущие годы отгружено немало насосного оборудования типа АЦНА 25-180, ЦНА 50-90, ЦНА 50-90-1. Сейчас же, готовясь к проведению плановых регламентных работ на энергоблоках №2, 3, 4, китайские партнеры опять же предпочли СНПО, заказав целый спектр деталей и приспособлений к центробежным насосам АЦНА 25-180. Речь идет о более чем 60 позициях. Отправить их заказчику необходимо будет уже в ближайшие месяцы.

Как отмечает ведущий менеджер УПр Валерий Фролов, сейчас прорабатывается вопрос о заключении еще одной сделки на отдельные составляющие для АЭС «Чашма». Главной предпосылкой для подписания станет качественное выполнение выше взятых контрактных обязательств.