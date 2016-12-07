Сумские машиностроители будут работать на китайскую АЭС

Сумское НПО не первый раз сотрудничает с АЭС «Чашма», куда в предыдущие годы отгружено немало насосного оборудования типа АЦНА 25-180, ЦНА 50-90, ЦНА 50-90-1. Сейчас же, готовясь к проведению плановых регламентных работ на энергоблоках №2, 3, 4, китайские партнеры опять же предпочли СНПО, заказав целый спектр деталей и приспособлений к центробежным насосам АЦНА 25-180. Речь идет о более чем 60 позициях. Отправить их заказчику необходимо будет уже в ближайшие месяцы.
Как отмечает ведущий менеджер УПр Валерий Фролов, сейчас прорабатывается вопрос о заключении еще одной сделки на отдельные составляющие для АЭС «Чашма». Главной предпосылкой для подписания станет качественное выполнение выше взятых контрактных обязательств.
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