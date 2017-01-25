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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:4098

Под Сумами у селянина нашли 3 кило наркотиков

В ходе досудебного расследования уголовного производства у местного жителя с. Могрица Сумского района было обнаружено и изъято более 3 кг опасного наркотического средства, маковой соломки, в высушенном веществе.

Мужчина объясняет, что растения мака обнаружил у себя в конце огорода, и решил попробовать эффект наркотика. Собрав растения мака снотворного, решил сушить у себя на чердаке, в дальнейшем эти высушенные плоды перетер в маковую соломку и расфасовал в 2 полиэтиленовых пакета, примерно по 1,5 кг.

По информации прокурора Сумского отдела Сумской местной прокуратуры Грековой С.А., уголовное производство в отношении обвиняемого в конце января 2017 было направлено для судебного разбирательства. В соответствии с положениями санкции статьи ч. 2 ст. 309 УК Украины, учитывая количество наркотического средства, обвиняемому грозит наказание от 2 до 5 лет лишения свободы.

Право Наркотики
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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