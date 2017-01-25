Под Сумами у селянина нашли 3 кило наркотиков В ходе досудебного расследования уголовного производства у местного жителя с. Могрица Сумского района было обнаружено и изъято более 3 кг опасного наркотического средства, маковой соломки, в высушенном веществе.

Мужчина объясняет, что растения мака обнаружил у себя в конце огорода, и решил попробовать эффект наркотика. Собрав растения мака снотворного, решил сушить у себя на чердаке, в дальнейшем эти высушенные плоды перетер в маковую соломку и расфасовал в 2 полиэтиленовых пакета, примерно по 1,5 кг.

По информации прокурора Сумского отдела Сумской местной прокуратуры Грековой С.А., уголовное производство в отношении обвиняемого в конце января 2017 было направлено для судебного разбирательства. В соответствии с положениями санкции статьи ч. 2 ст. 309 УК Украины, учитывая количество наркотического средства, обвиняемому грозит наказание от 2 до 5 лет лишения свободы.