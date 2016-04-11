Неужели сумчане увидят в городе реально большие низкопольные автобусы?

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил эксперт по транспорту Александр Мироненко.
«Это произошло после того, как вторая петиция с требованием закупки качественного крупногабаритного транспорта набрала свыше 600 подписей всего за несколько дней, что является абсолютным рекордом за всю историю существования системы электронных петиций в городе.
На закупку транспорта предлагается потратить 36 млн грн из свободного остатка бюджета. Данные средства не были потрачены в 2016 году на закупку техники и перешли на 2017 год.
Закупку больших автобусов предлагается провести в дополнение к приобретению 4 троллейбусов на деньги городского бюджета и 22 троллейбусов на деньги Европейского инвестиционного банка. Благодаря этому сумчане могут увидеть альтернативу неудобным маршруткам, т.к. на улицах города может появиться до 40 единиц нового крупногабаритного подвижного состава без единой ступеньки в салоне, что очень важно для повышения доступности городского транспорта для всех слоев населения», - написал Мироненко.
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