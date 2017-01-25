На Сумщине в собственном доме сгорел заснувший курильщик 10 февраля в 00:45 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме в с. Ярославец Кролевецкого района.

Звонил сосед, который увидел огонь из-под крыши здания. На место происшествия были направлены местные пожарные команды сел Ярославец и Тулиголовое, а также, преодолев 35 км, прибыл дежурный караул 22-й государственной пожарно-спасательной части из районного центра.

На момент прибытия пожарных огнем был охвачен жилой дом по всей площади. Тушение осложняло позднее обнаружение пожара. Существовала угроза перекидывания огня на рядом расположенные две хозяйственные постройки. Для обеспечения бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, находившейся на расстоянии 1 км от очага горения.

В 3:10 пожарные локализовали возгорание, в 04:58 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 4 работника и 2 автомобиля местных пожарных команд.

После тушения в доме было обнаружено обгоревшее тело мужчины. На месте чрезвычайного происшествия работала следственно-оперативная группа в составе работников районных подразделений Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Погибшим оказался владелец дома 1967 г.р. Вероятной причиной пожара стала неосторожность при курении хозяина.