Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:09190

Сумские школьники – среди лучших в Украине

Школьники из Сумщины стали призерами Всеукраинского конкурса фото- и видеоработ «Украина и НАТО: современный взгляд украинской молодежи».

Участниками конкурса, организованного Всеукраинской молодежной общественной организацией «Сердце к сердцу» совместно с Посольством Литовской Республики в Украине, стали около 600 учеников общеобразовательных, внешкольных, профессионально-технических заведений и студентов вузов Украины.

Среди победителей творческих соревнований определены и школьников из Сумщины - ученик Сумской общеобразовательной школы №10 Алексей Назаренко и воспитанница Конотопской гимназии Илона Лупишко.

Сумчанин Алексей Назаренко, создавая видеоролик о НАТО, брал комментарии у жителей области. За свою работу он получил второе место.

«Спортсмен-легкоатлет, участник и победитель олимпиад, способный и целеустремленный школьник», - так характеризует Алексея заместитель директора по воспитательной работе СОШ №10 Светлана Маликова. - Ему очень была интересна тематика конкурса, поэтому парень подошел к ее раскрытию с энтузиазмом и настойчивостью. Поэтому и стал финалистом».

«Илона - выпускница нашего заведения, - рассказывает заместитель директора гимназии Людмила Самодай. - Она участвует в городском кружке фотографии, учится в школе искусств. Планирует поступать на специальность «Фоторежиссура».

В комментариях к фотографиям, за которые Илона Лупишко получила третье место, девушка написала: «Неужели украинские дети заслуживают жестокое настоящее и проклятое будущее? Неужели они заслуживают видеть раненого отца? Неужели они должны видеть мать со слезами на глазах?».

Фото
Общество НАТО
view counter

По тематике

20.01.2017 13:12

Сумской школьник победил в НАТОвском конкурсе

Юный сумчанин победил в конкурсе фото- и видеоработ «Украина и НАТО: современный взгляд украинской молодежи»....

28.07.2016 12:30

Конотопский «Авиакон» получил сертификат соответствия стандартам НАТО

Госпредприятие «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон», входящее в состав госконцерна «Укроборонпром», получило сертификат соответствия системы качества требованиям стандарта НАТО AQAР 2120,...

10.12.2014 16:54

В Сумах презентовали «НАТО-квест»

В Сумском государственном университете состоялась первая в Украине презентация интерактивной молодежной викторины о Северо-Атлантическом Альянсе «НАТО-квест»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.