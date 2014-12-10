Сумские школьники – среди лучших в Украине

Участниками конкурса, организованного Всеукраинской молодежной общественной организацией «Сердце к сердцу» совместно с Посольством Литовской Республики в Украине, стали около 600 учеников общеобразовательных, внешкольных, профессионально-технических заведений и студентов вузов Украины.
Среди победителей творческих соревнований определены и школьников из Сумщины - ученик Сумской общеобразовательной школы №10 Алексей Назаренко и воспитанница Конотопской гимназии Илона Лупишко.
Сумчанин Алексей Назаренко, создавая видеоролик о НАТО, брал комментарии у жителей области. За свою работу он получил второе место.
«Спортсмен-легкоатлет, участник и победитель олимпиад, способный и целеустремленный школьник», - так характеризует Алексея заместитель директора по воспитательной работе СОШ №10 Светлана Маликова. - Ему очень была интересна тематика конкурса, поэтому парень подошел к ее раскрытию с энтузиазмом и настойчивостью. Поэтому и стал финалистом».
«Илона - выпускница нашего заведения, - рассказывает заместитель директора гимназии Людмила Самодай. - Она участвует в городском кружке фотографии, учится в школе искусств. Планирует поступать на специальность «Фоторежиссура».
В комментариях к фотографиям, за которые Илона Лупишко получила третье место, девушка написала: «Неужели украинские дети заслуживают жестокое настоящее и проклятое будущее? Неужели они заслуживают видеть раненого отца? Неужели они должны видеть мать со слезами на глазах?».
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