Сумские школьники – среди лучших в Украине Школьники из Сумщины стали призерами Всеукраинского конкурса фото- и видеоработ «Украина и НАТО: современный взгляд украинской молодежи».

Участниками конкурса, организованного Всеукраинской молодежной общественной организацией «Сердце к сердцу» совместно с Посольством Литовской Республики в Украине, стали около 600 учеников общеобразовательных, внешкольных, профессионально-технических заведений и студентов вузов Украины.

Среди победителей творческих соревнований определены и школьников из Сумщины - ученик Сумской общеобразовательной школы №10 Алексей Назаренко и воспитанница Конотопской гимназии Илона Лупишко.

Сумчанин Алексей Назаренко, создавая видеоролик о НАТО, брал комментарии у жителей области. За свою работу он получил второе место.

«Спортсмен-легкоатлет, участник и победитель олимпиад, способный и целеустремленный школьник», - так характеризует Алексея заместитель директора по воспитательной работе СОШ №10 Светлана Маликова. - Ему очень была интересна тематика конкурса, поэтому парень подошел к ее раскрытию с энтузиазмом и настойчивостью. Поэтому и стал финалистом».

«Илона - выпускница нашего заведения, - рассказывает заместитель директора гимназии Людмила Самодай. - Она участвует в городском кружке фотографии, учится в школе искусств. Планирует поступать на специальность «Фоторежиссура».

В комментариях к фотографиям, за которые Илона Лупишко получила третье место, девушка написала: «Неужели украинские дети заслуживают жестокое настоящее и проклятое будущее? Неужели они заслуживают видеть раненого отца? Неужели они должны видеть мать со слезами на глазах?».