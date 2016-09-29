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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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«Сумытеплоэнерго» представило инвестпрограмму депутатам

10 февраля состоялось обсуждение основных пунктов инвестиционной программы производства, транспортировки и поставки тепловой энергии ООО «Сумытеплоэнерго» на 2017 год.

С этой целью собрались члены двух депутатских комиссий: планово-бюджетной и по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, энергосбережения, транспорта и связи.

Собравшиеся заслушали отчет заместителя директора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежды Покутней, которая доложила о работе предприятия и сосредоточила внимание на целях и задачах, для достижения и решения которых и была разработана данная Инвестиционная программа.

В частности, Надежда Покутняя сообщила, что внедрение последней в жизни позволит заменить аварийные участки тепловых сетей, 80% которых на сегодняшний день не пригодны для использования. Кроме того, по словам заместителя директора ООО «Сумытеплоэнерго», можно будет уменьшить потребление энергоносителей газа и электрической энергии, а также бесперебойно и безаварийно поставлять тепло сумчанам.

Члены комиссий внимательно заслушали доклад и задали свои вопросы относительно некоторых пунктов Инвестиционной программы. Все без исключения они будут приняты на доработку руководством предприятия.

Следующее заседание двух комиссий состоится через неделю. Чтобы получить более полную информацию и получить ответы на вопросы по обсуждаемому документу, на очередное заседание пригласят профильного заместителя городского головы Александра Журбу и руководителей профильных департаментов и управлений.

О том же, каким образом внедрялись меры, прописанные в Инвестиционной программе производства, транспортировки и поставки тепловой энергии ООО «Сумытеплоэнерго» на 2016 год, будет отчитываться директор этого предприятия.

Экономика ООО «Сумытеплоэнерго»
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