Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:41190

В Сумах сын украл у матери телевизор

8 февраля, около 14 часов, патрульные получили сообщение о краже на улице 3-я Заводская.

Оперативно прибывшим на место происшествия инспекторам заявительница пояснила, что ее сын тайно похитил из дома телевизор Saturn TV LED 32K. Ориентировку о мужчине направили всем экипажам патрульной полиции.

В этот же день, около 21 часов, патрулируя улицу Ковпака, инспекторы заметили похожего по описанию человека. Догадки патрульных подтвердились. Во время поверхностной проверки стражи порядка обнаружили у него чек на сумму 2000 гривен, которые он получил за заложенный в ломбарде недавно похищенный телевизор.

Сам мужчина имел признаки сильного алкогольного опьянения. Вероятно, деньги вырученные за похищенную технику, он потратил на спиртные напитки.

Как выяснилось, это был не первый случай, когда он выносил из дома вещи.

Полицейские составили на него протокол по статье 178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) КоАП и доставили в Сумское отделение полиции. По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 185 (кража) УК.

Право Кража
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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