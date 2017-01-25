Сумской наркоман попался копам второй раз за месяц

9 февраля, около часа ночи, патрулируя улицу Ярослава Мудрого, инспекторы заметили подозрительного мужчину, который, увидев полицейских, засуетился и начал что-то прятать в карман.
Общаясь с инспекторами, он нервничал и старался как можно быстрее уйти. Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили у него предмет для употребления наркотического вещества с наслоением неизвестного вещества.
Как выяснилось, 28 января 2017 года, на улице Холодногорской, у этого же 32-летнего мужчины инспекторы нашли вещество, похожее на наркотическое, в пачке с сигаретами. Стражи порядка доставили его в Сумское отделение полиции.
В ходе досудебного расследования уголовного производства у местного жителя с. Могрица Сумского района было обнаружено и изъято более 3 кг...
На Сумщине разоблачить 30-летнего мужчину в изготовлении и хранении наркотиков полицейским помогла его 10 летняя дочь....
На Сумщине полицейские разоблачили мужчину, который по месту жительства хранил полкилограмма наркотиков....
Наркотического сырья на две тысячи гривен «приобрели» оперативники полиции у 41-летнего жителя Роменщины, задокументировав таким образом его противоправную деятельность. Теперь...
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали работника исправительной колонии в Шостке по подозрению в поставке наркотиков заключенным....