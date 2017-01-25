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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:44151

Сумской наркоман попался копам второй раз за месяц

Патрульные обнаружили у мужчины предмет для употребления наркотических средств.

9 февраля, около часа ночи, патрулируя улицу Ярослава Мудрого, инспекторы заметили подозрительного мужчину, который, увидев полицейских, засуетился и начал что-то прятать в карман.

Общаясь с инспекторами, он нервничал и старался как можно быстрее уйти. Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили у него предмет для употребления наркотического вещества с наслоением неизвестного вещества.

Как выяснилось, 28 января 2017 года, на улице Холодногорской, у этого же 32-летнего мужчины инспекторы нашли вещество, похожее на наркотическое, в пачке с сигаретами. Стражи порядка доставили его в Сумское отделение полиции.

Право Наркотики
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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