Сумской наркоман попался копам второй раз за месяц Патрульные обнаружили у мужчины предмет для употребления наркотических средств.

9 февраля, около часа ночи, патрулируя улицу Ярослава Мудрого, инспекторы заметили подозрительного мужчину, который, увидев полицейских, засуетился и начал что-то прятать в карман.

Общаясь с инспекторами, он нервничал и старался как можно быстрее уйти. Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили у него предмет для употребления наркотического вещества с наслоением неизвестного вещества.

Как выяснилось, 28 января 2017 года, на улице Холодногорской, у этого же 32-летнего мужчины инспекторы нашли вещество, похожее на наркотическое, в пачке с сигаретами. Стражи порядка доставили его в Сумское отделение полиции.