В Сумах ожидается нашествие блогеров

12 февраля Сумы посетят представители проекта «Ренессанс городов». Молодежь из разных частей Украины изучать город и его организации для рекомендаций по популяризации Сум на всеукраинском уровне.
«Ренессанс городов» - проект участников Ассоциации программы Фонда Богдана Гаврилишина «Молодежь изменит Украину».
Как отмечают организаторы проекта, их усилия направлены на изучение лучших практик украинских городов в различных сферах, поможет выработать рекомендации для выбранных городов и провести их трансформацию на основе комбинированного опыта из-за границы и из Украины.
На данный момент участники посетили три украинских областных центра: Тернополь, Винницу и Полтаву. Кроме того, в рамках проекта в Киеве для школьников прошла лекция, посвященная общественному транспорту как основной артерии города.
Четвертым в списке посещенных областных центров «Ренессанса городов» станут Сумы.
Среди организаций, которые посетит активная молодежь из разных уголков страны: Сумская ОГА, городской совет, Центр робототехники при СГУ «BOTEON», проект «Brainbasket» и KidsIT, Общественный фонд «СУМЫ» и «Центр досуга молодежи».
За день до этого - в субботу - молодежь побывает в Тростянце, где также посетят организации различного сектора.
Координатор проекта «Ренессанс городов» и представитель Благотворительного Фонда Богдана Гаврилишина Роман Мельник говорит, что эта инициатива выросла как желание участников программы «Молодежь изменит Украину» объединить свои усилия и помочь городам улучшить свою рекламу на всеукраинском уровне:
- Такие поездки и встречи не проходят бесследно. Участники проекта собирают опыт других территорий, привносят его в свои города. Вместе с тем, они анализируют, систематизируют увиденное и дают рекомендации для посещенных городов. Кроме того, знакомства людей из разных регионов могут в будущем стать основной для сотрудничества и совместных проектов.
Свои впечатления путешественники выкладывают в блоге и сообществе в Facebook.
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