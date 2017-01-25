Сумская биатлонистка - в десятке спринта на чемпионате мира Сегодня, 10 февраля, в Хохфильцене (Австрия) прошла спринтерская гонка среди женщин.

Чемпионкой мира стала чешка Габриела Коукалова, пробежавшая 7,5 км за 19:12,6 без единого промаха на двух огневых рубежах. 4 секунды ей уступила немка Лаура Далмайер. На 25,1 с отстала от чемпионки француженка Анаис Шевалье. Лучшей среди украинок была уроженка Ум Анастасия Меркушина, отставшая от победительницы на 55,3 с. Студентка СумГу Юлия Джима заняла 22-ое место (с 2 промахами), Елена Пидгрушная – 34-ая, сумчанка Валентина Семеренко – 80-ая.