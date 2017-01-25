Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:17147

Сумская биатлонистка - в десятке спринта на чемпионате мира

Сегодня, 10 февраля, в Хохфильцене (Австрия) прошла спринтерская гонка среди женщин.

Чемпионкой мира стала чешка Габриела Коукалова, пробежавшая 7,5 км за 19:12,6 без единого промаха на двух огневых рубежах. 4 секунды ей уступила немка Лаура Далмайер. На 25,1 с отстала от чемпионки француженка Анаис Шевалье. Лучшей среди украинок была уроженка Ум Анастасия Меркушина, отставшая от победительницы на 55,3 с. Студентка СумГу Юлия Джима заняла 22-ое место (с 2 промахами), Елена Пидгрушная – 34-ая, сумчанка Валентина Семеренко – 80-ая.

Спорт Биатлон
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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