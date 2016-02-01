В Сумах пройдет Открытый кубок области по фигурному катанию на роликах Открытый кубок Сумской области по фигурному катанию на роликах стартует уже завтра.

5 городов Украины, 73 участника , 14 возрастных категорий. Организаторы ждут всех желающих в роллхоле ТРЦ «Лавина». Начало и парад участников в 11.30. Награждение и окончание соревнований в 16.00. Самые зрелищные прокаты с 14.00 до 15.30.