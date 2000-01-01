Сумские биатлонистки взяли 5 медалей в Токарях Под Сумами продолжаются Всеукраинские соревнования между ДЮСШ по биатлону.

10 февраля на трассу вышли девушки, которые соревновались в спринтерских гонках. Представители Сумщины взяли 5 из 9 разыгранных медалей. Старшие девушки (1998-99 г.р., 6 км): 1. Диана Мизик (Киев) – ( 20:10,6 2. Дарья Задко (Глухов) – (4) 20:41,1 3. Виктория Ермакова (Ромны) – (5) 21:44,8 Средние девушки (2000-01 г.р., 5 км): 1. Юлия Городна (Львов) – (2) 15:52,7 2. Юлия Костюк (Чернигов) – (3) 15:54,1 3. Анастасия Дидоренко (Сумы) – (4) 16:26,9 Младшие девушки (2002-2004 г.р., 5 км): 1. Алина Еременко (Глухов) – (3) 15:47,1 2. Александра Михальчук (Чернигов) – (1) 15:53,4 3. Татьяна Продан (Глухов) – (5) 16:06,3