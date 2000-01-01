Сумские биатлонистки взяли 5 медалей в Токарях

10 февраля на трассу вышли девушки, которые соревновались в спринтерских гонках. Представители Сумщины взяли 5 из 9 разыгранных медалей.
Старшие девушки (1998-99 г.р., 6 км):
1. Диана Мизик (Киев) – ( 20:10,6
2. Дарья Задко (Глухов) – (4) 20:41,1
3. Виктория Ермакова (Ромны) – (5) 21:44,8
Средние девушки (2000-01 г.р., 5 км):
1. Юлия Городна (Львов) – (2) 15:52,7
2. Юлия Костюк (Чернигов) – (3) 15:54,1
3. Анастасия Дидоренко (Сумы) – (4) 16:26,9
Младшие девушки (2002-2004 г.р., 5 км):
1. Алина Еременко (Глухов) – (3) 15:47,1
2. Александра Михальчук (Чернигов) – (1) 15:53,4
3. Татьяна Продан (Глухов) – (5) 16:06,3
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