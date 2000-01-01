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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:06288

Сумские биатлонистки взяли 5 медалей в Токарях

Под Сумами продолжаются Всеукраинские соревнования между ДЮСШ по биатлону.

10 февраля на трассу вышли девушки, которые соревновались в спринтерских гонках. Представители Сумщины взяли 5 из 9 разыгранных медалей.

Старшие девушки (1998-99 г.р., 6 км):

1. Диана Мизик (Киев) – (Innocent 20:10,6

2. Дарья Задко (Глухов) – (4) 20:41,1

3. Виктория Ермакова (Ромны) – (5) 21:44,8

Средние девушки (2000-01 г.р., 5 км):

1. Юлия Городна (Львов) – (2) 15:52,7

2. Юлия Костюк (Чернигов) – (3) 15:54,1

3. Анастасия Дидоренко (Сумы) – (4) 16:26,9

Младшие девушки (2002-2004 г.р., 5 км):

1. Алина Еременко (Глухов) – (3) 15:47,1

2. Александра Михальчук (Чернигов) – (1) 15:53,4

3. Татьяна Продан (Глухов) – (5) 16:06,3

Спорт Биатлон
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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