В Сумах провели тренинг для учителей по безопасности на воде 10 февраля на базе плавательного бассейна СумГУ прошли практические занятия для педагогов по организации безопасного отдыха детей на водных объектах, приемов спасения утопающего и оказание домедицинской помощи пострадавшим.

Участниками тренинга стали учителя по предметам «Основы здоровья», «Физическая культура», тренеры школьных команд юных спасателей и конкурса «Я могу спасти жизнь».

Организаторами мероприятия выступили Учебно-методический центр гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности области, информационно-методический центр управления образования и науки Сумского горсовета, управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, отделение общественного детско-юношеского движения «Школа безопасности» и администрация университета.

В начале тренинга учителей познакомили с теоретическими аспектами безопасного отдыха на воде и спасения пострадавших. Присутствующим раздали специально подготовленные к мероприятию тематические брошюры «Памятка педагогическому работнику».

Методист (врач-хирург) учебно-методического центра рассказал, какие есть виды утоплений и ознакомил присутствующих с особенностями предоставления домедицинской помощи в таких случаях. Он продемонстрировал приемы искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Полученные знания учителя смогли отработать на специальном манекене.

В бассейне состоялась практическая часть тренинга. Участникам показали, как проводится спасения условного утопающего из надводного и подводного положения, его транспортировки на берег. Особое внимание обратили на ошибки, которые допускают рядовые граждане при спасении утопающих и наглядно продемонстрировали, к чему это может привести в реальной ситуации. После этого сами учителя смогли закрепить полученные навыки на практике.

«Впечатления чрезвычайные! Это практика, она дает многое. Сколько всего полезного узнали. Это все мы можем отработать и быть в роли потерпевшего и спасателя», - отметила учитель школы №7 Юлия Андриянко.

Своими впечатлениями поделился ее коллега, учитель Верхнепищанской школы Виталий Чорношвец: «Можно десять раз послушать, а один раз попробовать - это значительно полезнее. Сегодня я почувствовал, как это спасать человека. Думаю, если произойдет такая ситуация, то сумею сориентироваться и оказать помощь».

По словам организаторов, одной из основных задач Государственной службы по чрезвычайным ситуациям является предотвращение - это работа на предотсращение гибели и травмирования людей. Поэтому уже в феврале начинается подготовка к летнему оздоровительному и купальному сезону. Учителя получили крайне важный жизненный навык, который поможет им обезопасить детей и передать эти знания в дальнейшем своим воспитанникам. Этим тренингом начался целый комплекс учебно-тренировочных мероприятий, которые будут проводиться в течение года - это детские соревнования по спасению на воде, инструктажи для плаврука детских лагерей и баз отдыха и т.д, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.