В Сумах провели тренинг для учителей по безопасности на воде

Участниками тренинга стали учителя по предметам «Основы здоровья», «Физическая культура», тренеры школьных команд юных спасателей и конкурса «Я могу спасти жизнь».
Организаторами мероприятия выступили Учебно-методический центр гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности области, информационно-методический центр управления образования и науки Сумского горсовета, управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, отделение общественного детско-юношеского движения «Школа безопасности» и администрация университета.
В начале тренинга учителей познакомили с теоретическими аспектами безопасного отдыха на воде и спасения пострадавших. Присутствующим раздали специально подготовленные к мероприятию тематические брошюры «Памятка педагогическому работнику».
Методист (врач-хирург) учебно-методического центра рассказал, какие есть виды утоплений и ознакомил присутствующих с особенностями предоставления домедицинской помощи в таких случаях. Он продемонстрировал приемы искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Полученные знания учителя смогли отработать на специальном манекене.
В бассейне состоялась практическая часть тренинга. Участникам показали, как проводится спасения условного утопающего из надводного и подводного положения, его транспортировки на берег. Особое внимание обратили на ошибки, которые допускают рядовые граждане при спасении утопающих и наглядно продемонстрировали, к чему это может привести в реальной ситуации. После этого сами учителя смогли закрепить полученные навыки на практике.
«Впечатления чрезвычайные! Это практика, она дает многое. Сколько всего полезного узнали. Это все мы можем отработать и быть в роли потерпевшего и спасателя», - отметила учитель школы №7 Юлия Андриянко.
Своими впечатлениями поделился ее коллега, учитель Верхнепищанской школы Виталий Чорношвец: «Можно десять раз послушать, а один раз попробовать - это значительно полезнее. Сегодня я почувствовал, как это спасать человека. Думаю, если произойдет такая ситуация, то сумею сориентироваться и оказать помощь».
По словам организаторов, одной из основных задач Государственной службы по чрезвычайным ситуациям является предотвращение - это работа на предотсращение гибели и травмирования людей. Поэтому уже в феврале начинается подготовка к летнему оздоровительному и купальному сезону. Учителя получили крайне важный жизненный навык, который поможет им обезопасить детей и передать эти знания в дальнейшем своим воспитанникам. Этим тренингом начался целый комплекс учебно-тренировочных мероприятий, которые будут проводиться в течение года - это детские соревнования по спасению на воде, инструктажи для плаврука детских лагерей и баз отдыха и т.д, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
В период низких температур актуальность приобретает вопрос предупреждения случаев обморожения....
6 февраля в 14:51 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что вблизи с. Могрица Сумского района в поле...
4 февраля в 13:52 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на въезде в г. Тростянец в районе...
За прошедшую неделю на Сумщине зарегистрировано 55 чрезвычайных происшествий....
Спасатели отбуксировали грузовик, который мешал движению через железнодорожный переезд....