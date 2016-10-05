Украина проиграла Польше в полуфинале Мировой лиги

Сборная Украины, полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, играла с польками. К сожалению, и второй раз в турнире, наша команда уступила соперницам. Теперь 0:3. Завтра наши встретятся в матче за третье место с неудачником другого полуфинала – Испания – Шотландия.
Сегодня, 9 февраля, в Валенсии проходят четвертьфинальные игры второго раунда Мировой лиги по хоккею на траве среди женских команд....
7 февраля в Валенсии прошел третий тур группового турнира второго раунда Мировой лиги по хоккею на траве среди женских команд....
4 февраля в Валенсии (Испания) стартовал второй раунду Мировой лиги по хоккею на траве среди женских сборных....
7-10 октября в детском парке «Сказка» проходил 2-й тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женщин....
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