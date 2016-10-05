Украина проиграла Польше в полуфинале Мировой лиги Сегодня, 11 февраля, проходят полуфинальные игры второго раунда Мировой лиги по хоккею на траве среди женщин в Валенсии.

Сборная Украины, полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, играла с польками. К сожалению, и второй раз в турнире, наша команда уступила соперницам. Теперь 0:3. Завтра наши встретятся в матче за третье место с неудачником другого полуфинала – Испания – Шотландия.