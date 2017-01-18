В Сумах отключили воду на Курском микрорайоне КП «Горводоканал» сообщает о порыве по ул. Леси Украинки.

В связи с ликвидацией порыва на водопроводе диаметром 300 мм по ул. Леси Украинки 11 февраля в 21:00 приостановлено водоснабжение домов №№ 51, 53, 55, 103, 103/1, 105, 107 по пр. Курский, №№ 4, 4/1, 2а по ул. Леси Украинки, а также КУ ССШ № 7 и детский сад № 25. По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.