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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:22910

В Сумах отключили воду на Курском микрорайоне

КП «Горводоканал» сообщает о порыве по ул. Леси Украинки.

В связи с ликвидацией порыва на водопроводе диаметром 300 мм по ул. Леси Украинки 11 февраля в 21:00 приостановлено водоснабжение домов №№ 51, 53, 55, 103, 103/1, 105, 107 по пр. Курский, №№ 4, 4/1, 2а по ул. Леси Украинки, а также КУ ССШ № 7 и детский сад № 25. По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.

Общество Отключение воды
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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