Сумчанки стали четвертыми в Валенсии Сегодня, 12 февраля, в Валенсии завершился второй раунде Мировой лиги по хоккею на траве среди женских команд.

В матче за третье место украинская сборная, полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, встречалась с шотландками. Игра завершилась минимальной победой британок. Единственный гол забила в конце первой половины встречи Элисон Хоуи. Таким образом, наша команда заняла четвртое место и лишилась шансов пройти в третий раунд. Кстати, команда России, за которую выступает сумчанка Богдана Садовая, заняла шестое место, проиграв в последней игре чешкам 2:3 (Богдана забила один гол).