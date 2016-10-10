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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:521

Сумчанки стали четвертыми в Валенсии

Сегодня, 12 февраля, в Валенсии завершился второй раунде Мировой лиги по хоккею на траве среди женских команд.

В матче за третье место украинская сборная, полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, встречалась с шотландками. Игра завершилась минимальной победой британок. Единственный гол забила в конце первой половины встречи Элисон Хоуи.

Таким образом, наша команда заняла четвртое место и лишилась шансов пройти в третий раунд.

Кстати, команда России, за которую выступает сумчанка Богдана Садовая, заняла шестое место, проиграв в последней игре чешкам 2:3 (Богдана забила один гол).

Спорт Хоккей на траве
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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