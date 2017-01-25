Сумские пограничники обнаружили угнанный через ЛНР автомобиль В пункте пропуска «Великая Писаревка» пограничники Сумского отряда обнаружили транспортное средство, которое было похищено на территории Украины в 2014 году и разыскивалось Интерполом.

В международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Великая Писаревка» на въезд в Украину прибыл автомобиль марки BYD G3 украинской регистрации. Во время осуществления пограничного контроля на транспортное средство, которым управлял наш соотечественник, сработала база данных Интерпола.

В ходе проверочных мероприятий пограничники выяснили, что указанный автомобиль числится в учете похищенных автомобилей Генерального секретариата Интерпола, а также то, что он был вывезен в Россию через временно недействующий пункт пропуска «Изварино».

Сейчас по данному факту проинформировано Укрбюро Интерпола в г. Киев, а легковой седан 2011 года выпуска установленным порядком будет передан работникам Национальной полиции для проведения дальнейшей проверки.

За незаконное пересечение государственной границы Украины на 36-летнего водителя составлены соответствующие административные материалы, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.