Житель Сумщины пытался перегнать через границу бычков

В Краснопольском районе пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через границу крупного рогатого скота.
В ходе реализации заранее полученной информации о возможной противоправной деятельности, пограничный патруль от мобильного пограничного подразделения неподалеку от госграницы на направлении между украинским населенным пунктом Степок и российским Колотиловка задержал нарушителя, который пытался незаконно переправить через границу на территорию России крупный рогатый скот в количестве двух голов. Им оказался 30-летний гражданин Украины.
На мужчину составлены соответствующие административные материалы. Крупный рогатый скот в установленном порядке будет передан работникам фискальной службы., сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.
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