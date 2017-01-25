Житель Сумщины пытался перегнать через границу бычков На Сумщине пограничники задержали украинца, который пытался переправить в Россию крупный рогатый скот.

В Краснопольском районе пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через границу крупного рогатого скота.

В ходе реализации заранее полученной информации о возможной противоправной деятельности, пограничный патруль от мобильного пограничного подразделения неподалеку от госграницы на направлении между украинским населенным пунктом Степок и российским Колотиловка задержал нарушителя, который пытался незаконно переправить через границу на территорию России крупный рогатый скот в количестве двух голов. Им оказался 30-летний гражданин Украины.

На мужчину составлены соответствующие административные материалы. Крупный рогатый скот в установленном порядке будет передан работникам фискальной службы., сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.