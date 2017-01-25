Мошенница обманула сумского пенсионера на 1000 гривен 1000 настоящих гривен отдал мошеннице пенсионер, а взамен получил 1000 фальшивых.

Инцидент произошел 9 февраля, около 14 часов, на улице Садовой. На месте к инспекторам обратился 84-летний пенсионер. Мужчина пояснил, что несколько часов назад к нему пришла незнакомка, которая предложила по скидке приобрести мед.

Продав одну банку, женщина попросила мужчину поменять 500 гривен меньшими купюрами, ведь дальше ей ничем давать сдачу.

Гражданин взял сэкономленные 1000 гривен и поменял женщине 2 купюры по 500 гривен.

Обменяв средства, женщина исчезла в неизвестном направлении.

Впоследствии, мужчина заметил, что на купюрах имеются надписи «Это не деньги, это приколы». Как выяснилось, это были сувенирные открытки. После этого он позвонил в полицию.

Сейчас полицейские разыскивают указанную женщину.