На Сумщине участковые поймали «домушника» Роменские полицейские направили в суд уголовное производство в отношении 42-летнего жителя района. Мужчина обокрал дом знакомой односельчанки. Самое ценное продал, а вот икону и литографию не успел - помешали участковые, которые обнаружили и изъяли дома у подозреваемого похищенные вещи.

К участковым офицерам Роменского отдела полиции с заявлением о краже обратилась 50-летняя жительница района. Женщина объяснила, что в этом же селе есть еще одно хозяйство, которое использует как дачу. Зимой к нему наведывается редко. И когда пришла последний раз, обнаружила, что из дома пропали икона и литография, которые хотя и не имеют историко-культурной ценности, важны и ценны для их семьи как память от родственников, а также два электродвигателя. Общая сумма ущерба составила около 5 тысяч гривен.

Участковые офицеры полиции вычислили, что к данной краже может быть причастен 42–летний житель этого же села, который уже не раз попадал в поле зрения полицейских, в доме которого правоохранители и обнаружили некоторые краденые вещи.

Своей причастности к преступлению мужчина отрицать не стал. Пояснил, что хорошо знал, что дом находится без постоянного присмотра. Поэтому и решил его обокрасть. «Вооружился» пилой и пошел на дело. Перепилил решетку, разбил оконное стекло, проник в помещение, погрузил некоторые вещи на санки и быстро направился домой. Похищенные же два электрические двигатели продал, а вот икону и литографию не успел – изъяли полицейские.

Сейчас следователи предъявили мужчине подозрении по ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража) и направили данное уголовное производство в суд. За содеянное ему может грозить до шести лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.