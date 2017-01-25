На Сумщине мошенник «продавал» людям через интернет несуществующий товар Сотрудники полиции Сумщины установили личность злоумышленника, который обманывал граждан, предлагая купить у него запчасти к сельскохозяйственной технике, которых у него на самом деле и не было.

Оперативники полиции Лебедина установили личность жителя одного из сел района, который прельстившись на его взгляд легким заработком, использовал одну из известных мошеннических схем и сам принялся выманивать у граждан деньги. На известном Интернет сайте по продаже подержанных и новых вещей, в разделе «Сельскохозяйственная техника», 30-летний мужчина разместил объявление о продаже двигателя к автомобилю. Покупатель на товар вскоре нашелся в городе Днепр. Не предвидя ничего дурного он перечислил на указанный «продавцом» банковский карточный счет 6000 гривен.

Свою следующую жертву злоумышленник нашел в городе Конотоп. 54-летний местный житель тоже «клюнул» на заманчивое предложение и решил недорого приобрести так необходимый ему весной сельскохозяйственный инвентарь, и тоже отправил на указанный счет 6000 гривен. Но ожидаемой техники так и не получил.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начала следствие. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.